Slachtoffer schietpartij Arnhem overleden aan haar verwondingen

Wat er precies is gebeurd in de woning op de derde verdieping van de flat onderzoekt de politie nog. Maandagavond rond half acht kreeg de politie een melding over lawaai, burengerucht, in de flat. Eenmaal ter plaatse troffen agenten de zwaargewonde vrouw aan.

Twee dochters

Het slachtoffer moest met behulp van een hoogwerker via het balkon uit de woning worden gehaald. Daarna is ze met een ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht, waar ze is overleden. De vrouw laat twee jonge dochters na. Zij werden gisteravond in de buurt opgevangen door een bekende van het slachtoffer. Of zij in de woning aanwezig waren tijdens het schietincident is niet bekend.