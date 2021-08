Slachtofferhulp blundert: ‘Arnhemse homo provoceert met foto van Pride Walk’

ARNHEM - Henrie Wolbrink uit Arnhem is geschokt. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, waarmee hij contact had omdat hij slachtoffer was geworden van homohaat, verweet Wolbrink dat hij provoceerde met een foto op Facebook van de Pride Walk. Slachtofferhulp Nederland erkent de fout en is zich naar eigen zeggen rot geschrokken.

Het bleef namelijk niet bij die schoffering van deze medewerker richting Wolbrink. Nadat de Arnhemmer een klacht had ingediend over het voorval, antwoordde het secretariaat van Slachtofferhulp: ‘Wow…. lijkt me iets voor jou. Succes ermee. Beetje lastig mannetje. (deze mail vernietigen na lezen haha)’. De Gelderlander heeft inzage gehad in die mailconversatie.

Per abuis gemaild

De mail was per abuis geretourneerd aan Wolbrink in plaats van doorgestuurd naar degene bij Slachtofferhulp voor wie de klacht was bedoeld. ,,Dit verzin je niet. Ik ben als homo het slachtoffer van geweld en intimidatie en dan word ik zo behandeld door Slachtofferhulp. Eigenlijk zegt Slachtofferhulp dat het mijn eigen schuld is dat ik word mishandeld en bedreigd", zegt een woedende Wolbrink.

De Arnhemmer had juist eerder contact met Slachtofferhulp vanwege andere incidenten. Hij zegt al anderhalf jaar lastig gevallen te worden door enkele mannen die het op hem en zijn echtgenoot hebben voorzien. Dat zou te maken hebben met een incident in zijn buurt waar Wolbrink naar eigen zeggen getuige van was. ,,Toen zij mij zagen riepen ze: ‘flikker op, kankerhomo!’ Sindsdien word ik lastig gevallen. Ik ben een keer in elkaar geslagen, ze kalken leuzen op onze voordeur en op de schutting achter het huis. ‘Homo's doodschieten. Vertrek uit de wijk’ stond er met viltstift.” Van al die incidenten heeft Wolbrink aangiftes gedaan, inclusief bewijsmateriaal.

Pride Walk

De aangiftes en meldingen bij de politie hebben echter nog niet tot oplossing van het probleem geleid. Wel werd Wolbrink afgelopen maandag uitgenodigd voor een telefonisch onderhoud met Slachtofferhulp Nederland om over de incidenten te praten. Tot zijn verbazing kreeg hij tijdens dat onderhoud te horen dat hij zich wel provocatief zou hebben gedragen. De medewerker zou daarbij hebben verwezen naar uitingen van Wolbrink op facebook.

Twee dagen eerder liep de Arnhemmer vol trots namens de Dusty Foundation mee met de Pride Walk in Amsterdam, de jaarlijkse protestmars voor gelijke rechten voor de wereldwijde regenbooggemeenschap. De Dusty Foundation zet zich in voor slachtoffers van geweld tegen de regenbooggemeenschap. ,,Ik heb afgelopen zaterdag vol trots met de regenboogvlag gelopen. Eindelijk voelde ik me gehoord. Euforisch was ik.”

De volgende dag zette de Arnhemmer de foto's die van hem waren genomen vol trots op facebook. Weer etmaal later volgde de domper. ,,Of ik niet wist dat ik provoceerde, zei de medewerker van Slachtofferhulp. Ik begreep er niets van? Moet ik nu met de gordijnen dicht in mijn huis blijven omdat ik homo ben? Maar dat niet alleen. Hij voegde eraan toe dat ik op deze manier de politie tegen me in het harnas zou jagen. Hoe dan? Na een half uurtje heb ik het gesprek beëindigd.”

Ziedend

Oprichter Bas Kortekaas van de Dusty Foundation is ziedend. ,,Echt beschamend. We hebben Henrie en zijn man uitgenodigd voor de Pride Walk om een fijne middag te hebben. Om zich trots te voelen op wie zij zijn en dan krijg je dit gezeik. Ik sta werkelijk perplex. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Wij gaan met onze advocaat kijken welke juridische stappen we kunnen nemen", zegt Kortekaas.

Rot geschrokken

Slachtofferhulp Nederland is zich rot geschrokken van het hele voorval en de afhandeling, bevestigt een woordvoerder. ,,We nemen dit voorval ernstig op. Ik ben geschokt. Slachtofferhulp Nederland weet hoe belastend homohaat is en hoe belangrijk het is dat mensen zich hier tegen blijven uiten. Daarom schrik ik ook dat iemand zich belemmerd voelt in zijn uitingen door een opmerking van een van onze medewerkers", zegt woordvoerder Roy Heerkens.

Hij voegt eraan toe dat Slachtofferhulp Nederland de medewerkers juist traint om slachtoffers van heftige incidenten niet het slachtoffer te laten worden van de omgeving, zoals gebeurd is in gesprek dat Wolbrink heeft gevoerd.

Maatregelen tegen medewerkers

Ook de behandeling van Wolbrinks klacht veroordeelt Slachtofferhulp. Heerkens: ,,Dit alles had nooit mogen gebeuren. We verlangen van onze medewerkers onder alle omstandigheden professionaliteit, ook intern.”

Slachtofferhulp Nederland gaat gesprekken voeren met de betreffende medewerkers. ,,Er zullen maatregelen volgen. Welke dat zijn kan ik nu niet zeggen. Belangrijk is dat we direct contact opnemen met de cliënt, maar ook met de Dusty Foundation. Want ik vind het heel naar dat zij zich nu gekwetst voelen.”