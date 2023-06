Släpstick vermaakt jong en oud met kolderiek muzikaal theater, mogelijk voor de laatste keer

indebuurt.nl Dag één zit erop: dit was de zaterdag van Free Your Mind 2023 in Arnhem [VIDEO]

Zonnig weer, dj’s die de sterren van de hemel draaiden, festivalgangers die uit hun plaat gingen, de zaterdag van Free Your Mind kan niet meer stuk. Kon je er niet bij zijn of wil je nog even nagenieten? Check dan de sfeerimpressie in onderstaande video.