Slecht idee om te helpen bij de slacht van je eigen diner? ‘Actie juist als onderzoek naar oorsprong van je eten’

Zilverkamp in Huissen is 50 jaar: 'Elke dag geniet ik van deze prachtige wijk’

Het is goed toeven in Zilverkamp in Huissen. De inwoners grijpen de viering van het 50-jarig bestaan van de wijk aan om te benadrukken dat ze zich er thuis voelen. Ze prijzen het groen en de saamhorigheid.