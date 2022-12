Slecht nieuws uit de Steenstraat: doorstart van Café Metropole lukt niet, inboedel wordt geveild

Nieuwe eigenaar failliet Grand Café Metropole in de Steen­straat volgende week bekend

Zes geïnteresseerden gaan binnenkort een bod uitbrengen op het failliete Grand Café Metropole in de Steenstraat in Arnhem. Waarschijnlijk is eind volgende week bekend wie het iconische café gaat overnemen. Of de zaak dezelfde naam houdt, is nog niet duidelijk.

18 november