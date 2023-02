MET VIDEO‘Ik vraag Allah om genadig te zijn voor de overledenen, een spoedig herstel van de gewonden en geduld voor de familieleden. Moge degenen die onder het puin liggen zo snel mogelijk gered worden. Wij vragen Allah om iedereen die in het rampgebied aan het werk is, te helpen.”

De Nederlandse vertaling van het vrijdaggebed vier dagen na de zware aardbeving in Turkije weerklinkt in de HDV Arnhem Türkiyem Camii moskee aan de Maaslaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Honderden mensen hebben zich verzameld in de gebedsruimte voor de mannen, hun gedachten gaan uit naar de slachtoffers in Turkije en Syrië. Rouw om de doden en smeekbedes voor hulp aan de gewonden gaan deze middag hand in hand.

In de zonovergoten gang van de voormalige school wacht voorzitter Galip Aydemir de gelovigen na afloop van het gebed op terwijl hij iedereen vraagt om donaties voor de slachtoffers. ,,Geen geld bij je, geen probleem, met de QR-code kan het ook. Moge Allah jullie donaties accepteren.”

Volledig scherm Beeld van het vrijdaggebed in de HDV Arnhem Türkiyem Camii moskee in Arnhem. © Gerard Burgers

Zorg om het lot van dierbaren is groot

De zorgen om het lot van dierbaren in het aardbevingsgebied zijn groot. ,,Mensen zoeken steun en troost bij elkaar, delen berichten, vertellen verhalen over dierbaren die ze niet kunnen bereiken, een tante die ze missen, een opa die is overleden. Je hoort mensen zeggen: ‘We weten dat ze onder het puin liggen maar we komen er niet bij. Het zijn allemaal verschrikkelijke verhalen.”

Vicevoorzitter Metin Karakaya van de moskee denkt dat het merendeel van de 900 leden van de gemeenschap bij het vrijdaggebed aanwezig is. ,,Alles is anders dan op een gewone vrijdag.” De vrouwen zijn al sinds vanochtend vroeg aan de slag om massaal lahmacun te maken. Het deeg vliegt in het rond, de ovens maken overuren.

Volledig scherm Bereiding van het eten door de vrouwen op de dag van het vrijdaggebed in de HDV Arnhem Türkiyem Camii moskee. © Gerard Burgers

‘De mensen geven gul’

Ook de gözleme met feta en spinazie wordt massaal verkocht om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Karakaya: ,,Mensen nemen alles vandaag met tien stuks gelijk mee, voor hun familie, hun familie of voor de mensen op hun werk.” Aydemir: ,,De mensen geven gul.”

In het gebed tot Allah weerklinkt: ,,Schenk geduld aan onze broeders en zusters die deze onbeschrijfelijke pijn en ramp hebben meegemaakt. Schenk succes aan iedereen die actief is in het rampgebied.”

Volledig scherm Giften na afloop van het vrijdaggebed voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië in de HDV Arnhem Türkiyem Camii moskee. © Gerard Burgers