Sneeuw in maart: delen van Gelderland worden wakker onder wit laagje

Foto'sArnhem werd zaterdagochtend wakker onder een dun laagje sneeuw. Na de langdurige sneeuwval van vrijdagavond en -nacht was er vooral in de heuvels in de stad een klein laagje blijven liggen. Dat leidde tot bijzondere plaatjes voor halverwege maart.

Ook in Wageningen en de Veluwezoom is wat sneeuw blijven liggen, net als in de Betuwe. In Wageningen waren waren opvallend veel mensen met fotocamera's op pad om de sneeuw vast te leggen. De velden van DVOL in Lent waren zaterdagochtend bijvoorbeeld onbespeelbaar, de wedstrijden werden afgelast. Elders in Gelderland was er minder sneeuw te zien.

Op diverse plekken in Arnhem probeerden zaterdagochtend kinderen van hellingen te sleeën. Ook in park Sonsbeek probeerde een enkeling dat. Er lag daarvoor net te weinig sneeuw om echt naar beneden te roetsjen. Lang zal het niet wit blijven: hoewel de temperatuur nog rond het vriespunt ligt zaterdagochtend, is de zon al flink aan het schijnen en de sneeuw aan het smelten. Gedurende de dag zal de temperatuur tot een graad of zeven stijgen, nieuwe sneeuw wordt alleen in het noordoosten van het land verwacht.

Er is nog wel op veel plekken in Arnhem waar niet gestrooid is, kans op gladheid. Op veel trottoirs liggen opgevroren waterplassen. Zo was het op de paden in park Sonsbeek spekglad.

Op de Ginkelse Heide bij Ede werd het zaterdagochtend al snel druk. De parkeerterreinen stonden helemaal vol met mensen die afkwamen op de schaapskudde waar al veel lammetjes geboren zijn. Maar ook op de sneeuw die hier was blijven liggen.

Volledig scherm De Lazy King baadt in het zonlicht op een besneeuwde helling in park Sonsbeek in Arnhem. © DG

Volledig scherm Besneeuwd weiland bij Wageningen. © DG

Volledig scherm Besneeuwde fietsen langs de Apeldoornseweg in Arnhem © DG

Volledig scherm Contrast in maart: ontluikende bloembollen onder de sneeuw in Arnhem. © Dg

Volledig scherm De velden van DVOL in Lent. © DG

Volledig scherm Hert in Park Sonsbeek in de sneeuw. © DG

Volledig scherm Bloesems in de sneeuw op in Belmonte Arboretum op de Wageningse Berg. © DG

Volledig scherm Een poging tot sneeuwpop in het in Belmonte Arboretum op de Wageningse Berg. © DG

Volledig scherm Schapen op de Ginkelse Heide bij Ede in de sneeuw. © DG

Volledig scherm Kinderen poseren op de Ginkelse Heide bij Ede met hun sneeuwpop. © DG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.