Snelwegen lopen vast door Duitse vakantiegangers: op A12 minstens vijftig minuten vertraging

Wijkagen­ten Huissen stellen zich op ludieke wijze voor: ‘Het is vrij lachwek­kend, maar we bereiken wel ons doel’

Twee nieuwe wijkagenten van Huissen reden dinsdag en woensdag in een opvallende blauwe politie-tuktuk door het centrum en de wijk Loovelden. ,,Het ziet er vrij lachwekkend uit, maar we bereiken wel ons doel. Wij komen zo makkelijker in contact met de Huissenaren”, zegt Sanne van den Brink.