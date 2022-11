Sonsbeek Expo wil meer geld voor jubileumeditie, 1,25 miljoen extra van gemeente ‘bij lange na’ niet genoeg

Oproep Waarom gaat het hertenkamp in Sonsbeek Arnhemmers zo aan het hart?

Is Sonsbeek zonder hertenkamp inderdaad als Parijs zonder Eiffeltoren, zoals gemeenteraadslid Gerrie Elfrink het sentiment over het dierenverblijf in het Arnhemse park verwoordde? En zou dat de 7500 handtekeningen kunnen verklaren die in korte tijd werden opgehaald voor een actie om het hertenkamp te behouden?

10 november