Sonsbeekpark en Posbank blijven voorlopig open voor publiek: ‘Houd het hoofd koel en het hart warm’

Thaise masseuses verdeeld over openblij­ven in Arnhem tijdens coronacri­sis

23 maart ARNHEM - Traditionele Thai Massage blijft in Arnhem nog mogelijk open in tijden van coronacrisis. Een paar salons zijn nog open, andere juist niet. ,,We verplichten onze klanten van tevoren en na afloop uitvoerig te douchen”, zegt masseuse Pinky van Golden Hands in de Steenstraat in Arnhem.