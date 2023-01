SP wil (meer) onderzoek naar eergeweld en vrouwenbesnijdenis in Arnhem

Wat doet Arnhem er aan om eergerelateerd geweld tegen meisjes, jonge vrouwen en mannen te voorkomen en aan te pakken? Dat vraagt de SP-fractie in de Arnhemse gemeenteraad naar aanleiding van een publicatie in deze krant over de toename van eergeweld in Nederland.