Speciale eenheid van de politie haalt oude man uit huis in Westervoort

Overzicht: op deze data zijn de open dagen van middelbare scholen in Arnhem 2023

Het is weer zover: de open dagen van middelbare scholen in Arnhem staan voor de deur. Voordat jouw kind, neefje of nichtje een nieuwe school uitkiest, kun je samen de sfeer proeven door potentiële scholen te bezoeken. Pak je agenda erbij, hier een overzicht van wanneer je waar terecht kunt in 2023.

17 januari