Spectaculaire inval in flat Arnhem vanwege politie-onderzoek door agenten uit omgeving Zwolle en Deventer

Stichting Onderdak in beroep tegen besluit over Paasberg­flat

16:24 ARNHEM - De stichting Onderdak gaat in beroep tegen de Arnhemse beslissing om geen cliënten met psychiatrische problemen onder te brengen in de Paasbergflat. Tot die tijd kunnen de vijf cliënten in de flat in wijk De Paasberg blijven.