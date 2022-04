SP’er Elfrink krijgt geen ruimte in nieuwe gemeenteraad: ‘Ik doe een klemmend beroep op u’

Plan: winkels Middachten­sin­gel en Kamphuizen­laan moeten wijken voor 120 huurappar­te­men­ten

Vastgoedeigenaar Urban Interest heeft plannen om aan de Middachtensingel en Kamphuizenlaan in de Arnhemse buurt Over ’t Lange Water in Presikhaaf 110 à 120 appartementen toe te voegen. Die zouden in twee woongebouwen moeten komen.

6 april