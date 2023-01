Sportclubs moeten wijken voor 500 woningen in Westervoort

Verdachte van brandstich­ting bij Arnhemse lunchroom aangehou­den, tweede verdachte nog spoorloos

ARNHEM - De politie heeft één verdachte van brandstichting bij lunchroom Rico in de Steenstraat aangehouden. Op beelden van bewakingscamera's in het opsporingsprogramma Plaats Delict van Omroep Gelderland is een tweede man te zien. De politie is op zoek naar deze man.

