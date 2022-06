Spotgoedkoop treinen in Duitsland vanaf station Arnhem: ‘fantastisch’, maar soms wel erg druk

,,We gaan met de trein!”, roepen Royan en Sohan opgetogen op het perron van station Emmerik. De Arnhemse broertjes gaan voor de eerste keer, vertelt vader Masi (34) deze zaterdagochtend.



,,Niet waar, ik ben al één keer eerder met de trein geweest”, verbetert Rohan hem. Samen met hun vader, moeder, nichtje en grootouders gaan de broertjes deze zaterdagmorgen een dagje naar Keulen.



Met de trein dus. Dat kan spotgoedkoop, omdat een kaartje voor het openbaar vervoer in Duitsland sinds vorige week woensdag slechts 9 euro per persoon kost, voor een hele maand. De voorpret bij de kinderen is groot, al valt de aanblik van het wat verpauperde stationsgebouw in Emmerik wat tegen. Maar dat maakt het grote station in Keulen straks vast goed.