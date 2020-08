Spraakmakende schatrijke eigenaar vakantieparken krijgt realityshow ‘Massa is Kassa’ op SBS6

Aanrijding mondt uit in vechtpar­tij waarbij mogelijk steekwapen is gebruikt en met vuurwapen is gedreigd

20 augustus ARNHEM - Een aanrijding in Arnhem zou woensdagavond de aanleiding zijn geweest voor een hoog oplopend conflict. Volgens de politie is daarbij mogelijk gebruik gemaakt van een steekwapen en is even later een vuurwapen getoond. Drie Arnhemmers zijn aangehouden.