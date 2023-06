Staand in een plas bloed grijpt conducteur Mario in bij steekpartij in trein: ‘Ik was bang dat ik het niet zou overleven’

brandbrief NS-personeel slaat alarm over toenemend geweld in treinen: ‘Wachten is op een dodelijk slachtof­fer’

Het rijdend personeel van NS is zo bezorgd over de toenemende agressie in treinen dat het donderdag een brandbrief aan topman Wouter Koolmees heeft aangeboden. Ze vrezen dat er doden kunnen vallen als er niet snel iets gebeurt.