Staat de nieuwe Estavana op? Arnhemse handbalmeiden Anne (15) en Francis (17) in het spoor van topinternational

Humprey Ottenhof schrijft regioroman: ‘Liemers een saaie streek en Wester­voort een duf dorp? Geenszins’

Met twee vuilnisbelten en drie invloedrijke families is er ‘conflictstof genoeg’ in Westervoort. Met dat idee heeft Humphrey Ottenhof een regioroman geschreven getiteld Lamersvoort in de Lamers. ,,Een verhaal zoals het had kúnnen gebeuren. Pure fictie maar wel raak”, aldus de auteur.