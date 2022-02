Stak Arnhemmer auto van zijn moeder in de fik om verzekering op te lichten? Rechtbank legt taakstraf op

update Licht en muziek gaan om midder­nacht op de Korenmarkt weer aan: statement tegen vroege sluiting

Arnhem - Als zaterdagavond alle stappers naar huis zijn, gaan om klokslag twaalf uur de lichten en de muziek weer aan in de cafés op de Korenmarkt en in de Varkensstraat in Arnhem. Om een statement te maken. De horeca wil af van alle restricties vanwege corona. Er moet weer gefeest kunnen worden tot diep in de nacht.

10 februari