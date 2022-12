Status ‘gemeentelijk erfgoed’ moet teloorgang historische Arnhemse trolleys voorkomen

In Den Haag en Rotterdam is die ervaring er al, stellen Wilmer en Companjen in een brief aan het Arnhemse stadsbestuur. Zij voerden de afgelopen tijd gesprekken met de provincie Gelderland over de erfgoedstatus, maar vingen daar bot. Omdat de bussen in de collectie voorheen gemeentelijk eigendom waren, probeert de stichting het nu bij de gemeente.