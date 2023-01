Steekincident in Arnhem; persoon gewond en twee aanhoudingen

Met video Hans en Hans uit Arnhem schieten in de roos als The Guys With The Same name: ‘Dit is écht het neusje van de zalm’

ARNHEM - Normaal gesproken schuwen de Arnhemse fotografen Hans Toonen (69) en Hans Wientjens (65), ook wel bekend als The Guys With The Same Name, de publiciteit. Maar dat hun foto’s binnenkort komen te hangen tussen werk van wereldberoemde artiesten als Andy Warhol en Banksy, willen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. ,,Dit is zó’n enorme kick.”

25 januari