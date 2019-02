‘Stel spitsstrook A50 permanent open’

Oostpool gaat in op zelfmoord, is dat een goed idee? Deze deskundi­gen reageren

11:08 ARNHEM - GAME OVER is een schoolvoorstelling van Toneelgroep Oostpool over zelfmoord. Deskundigen reageren. Is een toneelvoorstelling een goede manier om zelfmoord bespreekbaar te maken? Of brengt het jongeren juist op ideeën?