Sterrenrestaurant voor het eerst weer vol in coronatijd: ‘Mensen willen er weer op uit’

Vrijheids­di­ner op John Frostbrug krijgt digitaal alterna­tief op Bevrij­dings­dag

1 mei ARNHEM Het afgeblazen vrijheidsdiner op de John Frostbrug krijgt noodgedwongen een digitaal alternatief op Bevrijdingsdag in Arnhem. Vier Arnhemmers verenigd in ‘Food for Thought roepen mensen op om een speciaal gedicht over vrijheid van stadsdichter Jesse Laport voor te lezen en te filmen met hun smartphone.