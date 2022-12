Stevige vertraging voor spitsrijder op A12 en A50 door ongelukken en afgesloten spitsstrook

Grootste probleem was een aanrijding nabij knooppunt Grijsoord bij Wolfheze na 07.00 uur. Daardoor ontstond file die op het hoogtepunt meer dan 13 kilometer lengte had.



Die was rond 08.15 nog altijd voor meer dan een uur extra reistijd voor verkeer richting het westen via de A12 en zuiden via de A50, meldt Rijkswaterstaat. Nadat de weg was vrijgegeven, loste de file snel op. Rond 8.45 uur was er alleen nog een klein kwartier extra reistijd voor verkeer vanuit de Achterhoek richting Arnhem.