Stikstofuitspraak treft vooral Gelderland en Brabant

rubriek daarom Als club in één adem genoemd worden met een verdachte, dat is balen ja

18:30 Wie ben je? Wat bepaalt je identiteit? Bij ieder verhaal dat we bij De Gelderlander schrijven over in opspraak geraakte mensen komt die vraag weer opborrelen. Een lastige vraag. Helemaal bij mensen die negatief in het nieuws komen en enige vorm van bekendheid bij het publiek genieten. Eef K. uit Arnhem was en is er zo een. Bekend in Gelderland als volkszanger en jarenlang voorzitter en hét gezicht van de Arnhemse voetbalclub MASV. Over K. heeft De Gelderlander het afgelopen half jaar meermaals geschreven. Niet in positieve zin, nee. Want Eef K. wordt verdacht van het neerschieten van een plaatsgenoot. Acht artikelen publiceerden we tot nu toe dan ook over die zaak. Eef K. baalde dat hij telkens zo in het nieuws komt.