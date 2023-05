Stormloop op gratis bloeiende plantjes: honderden Rhedenaren willen ‘nectarkroeg’ van gemeente

Met video Monique (18) ziet een carrière als buschauf­feur wel zitten: 'Bereid je voor op een leven dat in minuten wordt gemeten’

Monique Lamers is één van ongeveer vijftig belangstellenden die zaterdag in Bemmel kennis kwamen maken met het beroep van buschauffeur. Georganiseerd door vervoersbedrijf Hermes dat in deze regio onder de naam Breng rijdt. Van die vijftig zitten er later dit jaar ongeveer vijftien achter het stuur, weet Jos Wouters.