Straks is het ‘volstrekt normaal’ dat nieuwe sporthal een tweedehands vloer krijgt, maar nu nog niet

ARNHEM - ,,Ik hoop dat deze manier van circulair bouwen over tien jaar volstrekt normaal is”, zei Arnhems wethouder Nermina Kundic maandagmiddag. Maar zo ver is het nog niet. Het is nog best bijzonder dat oud bouwmateriaal wordt hergebruikt. Dus bouwden de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland een feestje bij de bouw van een nieuwe sporthal in de wijk Presikhaaf.

Want die sporthal is wel nagelnieuw, maar dat geldt niet voor alle onderdelen waarmee het gebouw wordt opgetrokken. De vloerplaten van de nieuwe hal waren al zo’n 35 jaar in gebruik bij de provincie Gelderland. Ze zijn afkomstig uit kantoorgebouw Prinsenhof in Arnhem, dat stukje bij beetje is afgebroken om zoveel mogelijk onderdelen opnieuw te kunnen gebruiken.

Volledig scherm De vloerplaten worden op hun plek gelegd. Links liggen er ook nog een paar. © Erik van 't Hullenaar

De sporthal aan de Middachtensingel is het eerste project dat zijn voordeel doet met tweedehands bouwmateriaal van het kantoorpand in het Arnhemse bestuurskwartier. ,,Daarmee leveren we het bewijs dat het kan en hopen we anderen te inspireren”, zei Gelders gedeputeerde Jan Markink. In totaal wordt in Presikhaaf zo’n duizend vierkante meter vloerplaat hergebruikt, een besparing van circa elf ton CO2 omdat ze niet nieuw hoeven te worden gemaakt.

Dak rust op balken van duurzaam hout

Bij de bouw van de 60 bij 40 meter grote sporthal wordt ook op andere manieren gedacht aan duurzaamheid. Het dak, bedekt met sedum, rust straks op balken van duurzaam hout, de staalconstructie wordt maar deels geschilderd om hergebruik te vergemakkelijken en het gebouw wordt energieneutraal. Daarvoor worden onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en een warmteterugwinsysteem geïnstalleerd.

De voorziening, die in de zomer van 2023 moet worden opgeleverd, is niet alleen voor sporters. Ook leerlingen van scholen in Presikhaaf kunnen er gaan bewegen, zoals het parkeerterrein bestemd is voor sporters en schoolpersoneel. Het gebouw krijgt behalve berg- en kleedruimtes een multifunctionele zaal met horeca en een tribune met plaats voor 400 mensen.

Volledig scherm De ontmanteling van kantoorgebouw Prinsenhof van de provincie Gelderland in Arnhem op archiefbeeld. © Fons Sluiter