83 jaar en nog een keer vader: hoe lang blijven mannen eigenlijk vruchtbaar?

Acteur Al Pacino (83) kreeg onlangs zijn vierde kind, collega Robert de Niro was 79 toen hij voor de zevende keer vader werd, en Mick Jagger van The Rolling Stones verwelkomde op 73-jarige leeftijd zijn achtste spruit. De vruchtbaarheid van vrouwen vermindert met de jaren, maar hoe zit dat bij mannen? Kunnen zij altijd kinderen blijven verwekken? We vragen het aan Liliana Ramos, klinisch embryoloog en hoofd van het fertiliteitslaboratorium van het Radboudumc in Nijmegen.