Streep door idee voor Arnhemse ‘kunstgrasstop’: ‘Echt een stap te ver’

Zoeven over duurzaam fietspad van ruim 1,4 miljoen euro: aanleg nieuw tracé tussen Arnhem en Velp

Er komt een nieuwe, snelle fietsverbinding tussen Arnhem en Velp. Met de aanleg van het 970 meter lange tracé, dat loopt vanaf de Lange Water in Arnhem tot de Zuider Paralleweg in Velp, is inmiddels een begin gemaakt.