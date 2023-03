Strengere aanpak straatdealers in de Liemers; hogere boetes bij tweede aanhouding

Straatdealers die voor een tweede keer zijn opgepakt, krijgen daarom voortaan te maken met een last onder dwangsom. Daarbij gaat het om een bedrag van 5.000 euro voor handel in softdrugs en 7.500 euro als een straatdealer wordt opgepakt met harddrugs. Deze dwangsommen worden opgelegd naast het strafrechtelijke traject, waarbij reguliere straffen worden opgelegd.

De politie heeft het afgelopen jaar regelmatig straatdealers aangehouden, maar het strafrecht schrikt de dealers volgens de burgemeesters onvoldoende af. De straffen zouden te laag zijn, waardoor straatdealers gewoon doorgaan. De burgemeesters hopen dat extra boetes van duizenden euro's wél impact hebben.

Ernstige inbreuk

De Zevenaarse burgemeester Lucien van Riswijk heeft gemerkt dat drugshandel een groot probleem vormt in zijn gemeente. ,,Het vormt een ernstige inbreuk op de openbare orde en leidt tot een onveilige en onprettige leefomgeving in de woonwijken. Met deze nieuwe maatregel willen we de drugshandel samen met politie en buurgemeenten een halt toeroepen.”

Met de last onder dwangsom volgen de Liemerse gemeenten de zogenoemde Veluwse methode. Ermelo en Putten waren in 2017 de eerste gemeenten in Nederland, die straatdealers aanpakte naast het gebruikelijke strafrecht.

Sindsdien is de methode in steeds meer gemeenten ingevoerd, onder andere in Lelystand, Haarlemmermeer en Zaanstad. De aanpak heeft ook de rechtelijke toets doorstaan. Een dealer uit Ermelo heeft geprobeerd via de rechtbank onder de last onder dwangsom uit te komen. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat de gemeente bevoegd is om zo'n dwangsom op te leggen.

