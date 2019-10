Strengere regels Arnhemse zwemclubs na schandaal rond misbruik kinderen

Begin juni werd een 21-jarige Arnhemmer aangehouden. Hij liep in het bad in Arnhem-Zuid stage bij een zwemvereniging en zou tijdens zwemlessen zes kinderen hebben misbruikt. De man is eerder veroordeeld voor ontucht met kleine kinderen in Rotterdam.



Als minderjarige werd hij daarvoor in de gesloten jeugdzorginstelling Harreveld behandeld. Voor de leerling-zweminstructeur was geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Zijn zedenverleden was dan komen bovendrijven.