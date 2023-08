De bizarre vragen die Maartje kreeg in zoektocht naar studentenkamer: ‘Met welk fruit identificeer jij je?’

In Oosterbeek is mannetjes­hert gecas­treerd, tot schrik van Arnhems raadslid: 'Dat mag hier niet gebeuren’

Dat het mannetjeshert in het Oosterbeekse hertenkamp Park Hartenstein is gecastreerd, is bij het Arnhemse raadslid Nico Wiggers (BurgerBelang Arnhem) verkeerd gevallen. Hij wil van het Arnhemse stadsbestuur de garantie dat mannetjesherten van het hertenkamp in Park Sonsbeek niet eenzelfde lot staan te wachten.