Studenten storten stiekem beton in kelder: ‘We hopen dat mensen over een eeuw nieuwsgierig zijn’

De spullen zitten sinds een week of twee in een verankerd blok beton van meer dan 100 kilo, in de kelder van het pand van de opleiding aan de Oude Kraan 26 in Arnhem. De studenten laten met deze tijdcapsule iets tastbaars achter.



,,We willen iets nieuws toevoegen aan de geschiedenis van dit pand”, zegt vierdejaarsstudent Max Claassen. ,,De vorm is zo extreem dat het meteen de vraag oproept wat dat voor een blok is. We hopen dat mensen over een eeuw nieuwsgierig zijn. En als ze gaan zoeken komen ze misschien bij dit krantenartikel terecht.”

Nadenken over plek

Het betonnen blok met de voorwerpen is bedacht in een workshopweek van de opleiding. Docent Cathelijne Engelkes: ,,Het thema was re-imagining Oude Kraan, bedoeld om studenten na te laten denken over de plek waar ze zitten. We hebben kleine collectieven gemaakt en zijn daarmee aan de slag gegaan.”



Student Maxim Verheul (vierdejaars): ,,We zijn met onze groep door school gelopen, op zoek naar ruimtes die we niet of nauwelijks kenden.”



Ze kwamen terecht in onder meer de kamer van de conciërge, met tostiapparaat, maar ook in naar de benzine stinkende oude kelder van het gebouw. Medestudent Max: ,,Sommige ruimtes zijn mysterieus, hebben een verhaal. Wat zou er gebeurd zijn?”

Quote We waren al wel eerder in die kelder geweest, maar hadden nog nooit bedacht wat daar vroeger gebeurde. Het verhaal was er altijd, ik was er alleen niet klaar voor Maxim Verheul , Vierdejaars ArtEZ-student

Olievlekken op vloer

De vier studenten, behalve Max en Maxim ook Mees de Rosario en Jumbo Wen, waren er al vrij snel over uit dat ze in het verhaal van die kelderruimte wilden duiken. ,,Buizen die door de ruimte liepen, die geur, olievlekken op de vloer, een dichtgemetselde trap. Het intrigeerde me”, zegt Max.



Maxim: ,,We waren al wel eerder in die kelder geweest, maar hadden nog nooit bedacht wat daar vroeger gebeurde. Het verhaal was er altijd, ik was er alleen niet klaar voor.”



Van de conciërge hoorden studenten en de docent dat vroeger een Mercedes-Benz-garage in het pand had gezeten. De studenten speurden online naar de historie en stuitten via het Gelders Archief op prachtige foto’s uit de 20ste eeuw en een oude landkaart waarop de voormalige haven voor de deur van het gebouw duidelijk te zien is.

Waarschuwing

Op een van de foto’s uit de jaren 60 of 70 was een ventilatierooster van de garage zichtbaar. Dat bleek er nog te zijn. Toen de studenten dat openmaakten, troffen ze behalve bladeren en zand ook een wonderlijke collectie afval dat er door de decennia heen in was beland. Van een pakje shag zonder waarschuwing tot een ruitenwisser en oude blikjes Heineken.



Dat bracht de studenten ertoe om ook zelf voorwerpen achter te laten. Niet in het ventilatierooster, maar in een blok beton. Maxim: ,,We hebben een oproep aan alle studenten gedaan om iets te geven wat ze kwijt wilden. We hebben niet gezegd wat we ermee zouden gaan doen, alleen dat ze het niet terug zouden krijgen. En zo kregen we een random collectie.”

Nacht

Dat de voorwerpen zouden eindigen in een blok beton wisten docent Engelkes en ander schoolpersoneel ook niet. Omdat de studenten vreesden dat ze geen toestemming zouden krijgen voor hun niet te verplaatsen betoncapsule, gingen ze er ’s nachts mee aan de gang. Max: ,,Het lukte niet om het helemaal stil te doen, want we moesten ook met een betonboor de vloer in.”



Minstens zo belangrijk als het eindresultaat vindt Engelkes het proces van samen aan iets werken. ,,Je ontdekt dingen en ontmoet mensen die je anders niet gesproken zou hebben. Zie het als spelen en lol maken.”

Volledig scherm De betoncapsule in de kelder van het ArtEZ-pand van de opleiding aan de Oude Kraan 26 in Arnhem. © Rolf Hensel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.