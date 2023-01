Stuk van Shakespeare uit 1599 als zinderende romcom voor het hele gezin, hoe dat ook is samengesteld

Met VideoARNHEM - De Toneelmakerij en Circus Treurdier bliezen het stof van de Shakespeareklassieker ‘As you like it’ uit omstreeks 1599 en maakten er een zinderende romcom (8+) van voor het hele gezin. Ongeacht hoe dat is samengesteld.

‘As you like it’ is een radicale bewerking van de gelijknamige liefdeskomedie van Shakespeare. Vol valse verwachtingen en onverwachte meevallers. Regisseur Paul Knieriem rekent rigoureus rekent af met romantische clichés en de hokjesgeest.

Er zijn immers talloze manieren om de liefde te beleven. Die rijkheid komt in geuren en kleuren over het voetlicht in deze knettergekke, eigentijdse, muzikale voorstelling, die lovende kritieken kreeg van onder andere de Podium Kids Kinderjury.

Het spektakel is donderdag te zien in de grote zaal van Stadstheater Arnhem. Met live muziek en hilarisch acteerwerk onder anderen Rop Verheijen (‘De luizenmoeder’) en Wart Kamps (‘De gelaarsde poes’).

Volledig scherm Scène uit de voorstelling ‘As you like it’ van De Toneelmakerij en Circus Treurdier. © Sanne Peper

Het verhaal gaat over Rosalinde en Orlando. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst bij een poetry slam en het is liefde op het eerste gezicht. Zijn zij elkaars redding uit dit mistroostige bestaan?

Rosalinde wordt samen met haar nichtje en hartsvriendin Celia het huis uit gezet. Ze vluchten het bos in. Uit angst voor struikrovers en andere griezels dost Rosalinde zich uit als jongeman. Ze gaan op zoek naar Rosalindes vader, die ergens in de Ardennen een populaire camping runt. Een idyllische plek met vegetarische cuisine en knuffelige jamsessies bij het kampvuur. Dresscode: as you like it.

Ook Orlando slaat op de vlucht vanwege een vreselijke ruzie thuis. In het bos komen de jonge geliefden elkaar toevallig tegen. Maar Rosalinde houdt de boot af. Is Orlando wel echt verliefd op haar? Of is hij eigenlijk verliefd op zichzelf? Is iemand die gek is van verliefdheid überhaupt wel te vertrouwen?

Donderdagmiddag 5 januari, 16.00 uur, Stadstheater Arnhem.

