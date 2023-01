Supergoedkope theaterkaartjes van 3 euro én wat duurdere van 20: ‘Zodat iedereen naar een voorstelling kan’

ARNHEM - Theater aan de Rijn in Arnhem heeft het vaste tarief van 17 euro voor volwassenen losgelaten. Wie het financieel moeilijk heeft, kan kiezen voor een kaartje van 3 euro. Wie meer te besteden heeft, kan besluiten 20 euro te betalen. ,,Zo helpen we elkaar in deze voor velen moeilijke tijden.”

Met het zogenoemde pay what you can-principe wil Theater aan de Rijn inspelen op de huidige energiecrisis. ,,De maandlasten zijn hoog, boodschappen zijn duur en het eind is nog niet in zicht. Toch willen we graag dat iedereen de kans krijgt om naar het theater te gaan”, zegt woordvoerder Laura Huberts.

Theater aan de Rijn hanteert de nieuwe tarieven een jaar lang op proef. Inmiddels zijn er 27 voorstellingen geweest volgens het nieuwe betaalprincipe. Huberts: ,,We zien dat ongeveer 10 procent van de bezoekers kiest voor het goedkope tarief van 3 euro, tussen de 5 en 7 procent voor het duurdere en 30 procent voor het reguliere tarief. Daarnaast hebben we dan nog CJP- en studententarieven.”

Quote Misschien werkt het wel aansteke­lijk: we horen van andere theaters dat ze pay what you can interes­sant vinden. Laura Huberts, Woordvoerder Theater aan de Rijn

Voor wie krap zit

Het theater hoopt dat de lage en hoge tarieven elkaar uiteindelijk in evenwicht houden: ,,Zodat de mensen die een beetje meer hebben bijdragen aan de toegankelijkheid voor mensen met minder te besteden.” Komend kalenderjaar zullen bezoekers worden bevraagd over de pay what you can-methode.

Huberts: ,,Om te ontdekken of het aanslaat, of mensen het prettig vinden en of we inderdaad mensen binnenkrijgen die anders niet zouden komen. Dat hoeven niet per se mensen te zijn die door de huidige economische omstandigheden niet meer naar het theater gaan, maar ook mensen die al veel langer krap zitten en dachten dat theaterbezoek er voor hen niet inzat.”

Hoewel Huberts benadrukt dat het gaat om wat iemand kán betalen en niet om wat iemand wíl betalen, wordt niet gecontroleerd op inkomsten. ,,We vertrouwen erop dat mensen dat zelf in kunnen schatten.”

7 procent betaalt fors meer

Bijzonder om te zien, zegt Huberts, is dat bij bijzondere evenementen - zoals laatst Operation Window (een onderdeel van hiphopevenement SoulCypher op 11 november) de richtprijs voor een ticket 12,50 was, en liefst 7 procent voor een kaartje van 20 euro koos. Een verschil van 7,50 euro. ,,Dat is inderdaad fors meer, maar blijkbaar hebben mensen het ervoor over, en voor elkaar.”

Volledig scherm Slogan van Theater aan de Rijn over hun nieuwe betalingsmethode ‘pay what you can’. © Theater aan de Rijn

Huberts zegt tevreden te zijn over het verloop van de proef tot nu toe. ,,Onze inkomsten wijken niet af van de begroting en de zalen zitten de laatste tijd weer heel aardig vol. Hopelijk hebben we de drempel al wat weggenomen. Aan het eind van het seizoen zetten we alle cijfers en ervaringen op een rij en bepalen we of we ermee doorgaan. Misschien werkt het wel aanstekelijk: we horen van andere theaters dat ze pay what you can interessant vinden.”

