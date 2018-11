Supporters starten samenwerking tegen ‘heksenjacht’ clubs, KNVB en politie

Politie houdt derde verdachte aan in viervoudi­ge moord Enschede

13:11 ENSCHEDE - De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede, waarbij ook een Arnhemmer om het leven kwam. Het gaat om een 30-jarige man. De politie wil in het belang van de privacy van de man niet zeggen waar hij vandaan komt of waar hij is aangehouden. Ze geeft enkel aan dat de man uit Twente komt.