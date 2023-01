Syrische Roy opent eigen zaak in kledingreparatie in Arnhem: 'Een droom die uitkomt'

indebuurt.nlVier jaar woont Roy Hassiko (45) in Nederland. Hij vluchtte vanuit Syrië naar Europa en settelde in Arnhem. De ondernemer kwam de nodige hindernissen tegen, maar dat weerhield hem er niet van om zijn ambities waar te maken. Hij begon een eigen zaak in kledingreparatie in Arnhem.

Een nieuwe leefomgeving, ander weer, een nieuwe taal en cultuur, je kunt je voorstellen dat het even wennen is als je leven in een korte tijd behoorlijk verandert. Dat gold ook voor Roy, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten.

Achter de schermen werken

Al snel nadat Roy in Arnhem kwam wonen startte, hij met Nederlandse les en ging hij aan de bak bij Koffiehuis ’t Hemelrijk. ”Anderen goed verstaan en spreken is nog wel eens lastig”, zegt Roy, ”maar ik leer elke dag meer van de Nederlandse taal. Gelukkig gaat het steeds beter.” Even moet hij nadenken om op het juiste woord te komen. ”Ik wil goed kunnen communiceren, want ik houd van het contact met mensen.”

Weer met kleding bezig zijn

Bij ’t Hemelrijk miste Roy dat contact. ”Ik werkte daar vooral achter de schermen, dus de gasten kwam ik niet tegen.” Daarom ging de ondernemer iets doen waarbij hij in aanraking komt met klanten. In het smalle pandje aan de Hommelstraat 76 begon hij eind 2022 Roy Kledingreparatie. ”In Syrië hield ik mij dagelijks bezig met kleding. Ik had een eigen winkel waarin ik spullen verkocht van het merk Hardy Jeans.” Roy zegt dat het hem gelukkig maakt om in Nederland weer bezig te zijn met ondernemen en klanten. Zichtbaar trots vervolgt hij: ”Hier een eigen zaak runnen is een droom die uitkomt.”

Repareren, (ver)maken en upcyclen

Wat Roy precies voor je kan betekenen? Hij repareert kapotte kleding, hij vermaakt items en hij kan oude kleren upcyclen. ”Ik help bijvoorbeeld mensen die een nieuwe rits nodig hebben of gaten hebben in hun spijkerbroek. Ook kan ik pakken of jurken op maat maken zodat ze goed passen. Als mensen geen afscheid willen nemen van oude kleding, kan ik er iets nieuws van maken zodat ze het kunnen blijven dragen.”

