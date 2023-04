Taakstraf van 240 uur na vechtpartij om het laatste botsautootje op de kermis in Dieren

Drie mannen uit Dieren van 24, 25 en 33 jaar hebben voor hun rol in een mishandeling een taakstraf van 240 uur opgelegd gekregen, met een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Dat is lager dan de eis van de officier van justitie, die een celstraf van acht tot negen maanden passend vond. Een vierde man is vrijgesproken, omdat zijn rol volgens de rechtbank te beperkt was.