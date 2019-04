Taalbureaus die vluchtelingen helpen frauderen er op los

Er strijkt weer een stations­kap­per neer op Arnhem Centraal

19 april ARNHEM/ EDE - Arnhem krijgt weer een stationskapper. De keten CUT ’N GO kondigt aan in mei een zaak te openen op station Arnhem Centraal. Het is de derde vestiging van de kappersketen, met het hoofdkantoor in Ede. De andere twee filialen zijn gevestigd op de stations van Breda en Tilburg.