Tabee bleke worst met prakkie in Rijnstate: ‘Zieke mensen moeten juist goed eten’

Elke acht dagen sterft een vrouw door femicide: ‘Had ik maar... die deur wel open gedaan’

In Nederland sterven per jaar ongeveer veertig vrouwen door femicide. Dit is de officiële term voor de moord op een vrouw om haar vrouw-zijn, vaak in een gewelddadige relatie. De dader is meestal een ex-partner of een partner, wat minder vaak gaat het om een broer of vader.

19 augustus