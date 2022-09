Taghi's rechterhand krijgt in Arnhem ‘steeds lichter gevangenisregime’, kamerlid slaat alarm

column Remco Kock Sonsbeek­park en de witte villa bezorgen me altijd een gevoel van thuiskomen en lichte trots

De mooiste villa van Arnhem is de witte villa. Komt door die prachtige ligging, in Sonsbeek, bovenop de Hartjesberg, waardoor de witte villa echt in het oog springt, van grote afstand al.

