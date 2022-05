Te laat komen: ze moesten het zien als daad van verzet

column Als McDonald's een restaurant is, is Rusland een democratie

Vannacht stond ik in de McDonald’s. Dat kan in mijn geval maar één ding betekenen: ik had gedronken. Met McDonald’s wil ik helemaal niks te maken hebben. Jij eet geen McDonald’s, maar McDonald’s eet jou, met zijn voedsel dat helemaal geen voedsel is, maar een soort eetbaar plastic.

6 mei