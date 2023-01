Te weinig draagvlak bij Eendracht voor nog een seizoen met trainer Danny Nesselaar

,,Dat klopt”, zegt voorzitter Rogier Kamerbeek. ,,Maar tijdens gesprekken met de spelersgroep hebben we geconstateerd dat er te weinig draagvlak was om nog een seizoen verder te gaan. Bij het merendeel van de spelers was er twijfel.”

Eerlijk

,,Daarover zijn we in gesprek gegaan met Danny", vervolgt Kamerbeek, ,,en we hebben gezamenlijk besloten ná dit seizoen de samenwerking te stoppen. Je moet ook eerlijk zijn naar elkaar. Ik vind het wel heel jammer, want Danny heeft het goed gedaan. Vorig seizoen zijn we de promotie net misgelopen en nu is het door verschillende blessures helaas een stuk minder. Danny zal het huidige seizoen wel gewoon afmaken, met veel enthousiasme en energie.”