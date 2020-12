Te weinig geld voor uitkopen Gelderse kalverhouders: liefst één op de zeven denkt aan stoppen, vooral rond Veluwe

‘Incasso Cees’ rekende eerst af met Joop om wietruzie en vermoordde daarna kunsthande­laar uit Laren

27 november De bejaarde man die recent in Amersfoort in zijn auto is omgebracht had ruzie met de Arnhemse incassobaas Cees J. over een opgerolde hennepkwekerij. Voor ‘Incasso Cees’ dreigde gevangenisstraf, terwijl de 74-jarige Joop P. uit Soest de dans ontsprong. Daarna bracht hij een kunsthandelaar uit het Gelderse Laren om het leven.