Tekort aan beschikbare kamers zet rem op ambities voor Arnhem als internationale studentenstad

ARNHEM - Nijmegen mag dan wel een universiteit hebben, Arnhem moest uitgroeien tot dé studentenstad in de regio voor buitenlandse studenten . Het zijn echter vooral studenten van buiten Nederland die de grootste moeite hebben om een kamer te vinden in Arnhem en daarom zelfs afzien van een studie . Wat gaat er mis?

Waarom wil Arnhem zo graag studenten uit het buitenland aantrekken?

Simpel: het aantal Nederlandse studenten dat in Arnhem een studie begon, liep terug. En het zijn juist studenten die voor levendigheid en dynamiek zorgen in een stad, constateerde het stadsbestuur in 2018. Daarop werd besloten dat het roer om moest.

De focus kwam meer te liggen op studenten uit het buitenland. Geen gekke gedachte, aangezien Arnhem met een internationaal vermaarde kunstacademie (ArtEZ), een hoog aangeschreven hogeschool (de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en een specialistische groene opleiding (Van Hall Larenstein) best wat in petto heeft.

Is dat gelukt?

Qua aantallen scoort Arnhem in ieder geval lang niet slecht. Ongeveer een kwart van de studenten op ArtEZ (goed voor zo’n 3000 studenten) komt uit het buitenland. Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) studeren in totaal zo’n 1500 buitenlandse studenten. Daar komen aankomend collegejaar naar schatting zo’n 700 internationale studenten bij, laat een woordvoerster van de HAN weten.

Het grootste deel van hen begint niet in Nijmegen, maar in Arnhem aan een studie. Bij Van Hall Larenstein, met vestigingen in Leeuwarden en Velp, is zo’n 10 procent afkomstig uit het buitenland. In Velp starten dit collegejaar 150 buitenlandse studenten.