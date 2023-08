Tekort aan forensische artsen voorlopig opgelost, maar het blijft knellen: ‘Hebben studenten geneeskunde nodig, het is spannend vak’

Bok uit hertenkam­pje toch níet gecas­treerd door de gemeente: ‘Alles zit er nog bij hem aan’

De bok in het hertenkamp in Park Hartenstein in Oosterbeek is niet gecastreerd. Meldde een woordvoerder van de gemeente Renkum vorige week nog dat het dier was geopereerd om te voorkomen dat hij voor nageslacht zou zorgen, nu komt hij daar op terug. ,,Dat is intern verkeerd gecommuniceerd. Alles werkt nog.”