Tekort aan handen in ziekenhuizen kan probleem worden bij komende coronagolf: ‘Verzuim personeel neemt toe’

indebuurt.nl Hier vind je de oudste, dikste en hoogste bomen van Arnhem

Of je nu door park Angerenstein of door park Gulden Bodem loopt; er staan heel wat bijzondere bomen in Arnhem. Weet je toevallig ook welke Arnhemse boom de oudste, dikste of hoogste is? Nee? Je leest het hier.