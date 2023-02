Terug in de tijd! 5 x deze winkels hadden ooit een vestiging in Arnhem

DIDI

Weet je nog dat DIDI in de Kronenburgpassage in Arnhem zat? Daar kwam een paar jaar geleden verandering in. DIDI hield het hoofd niet boven water en verdween uit het straatbeeld. Je kunt de kleding van het merk wel online kopen.

DIDI in Arnhem.

Men At Work

Neonlichten, opvallende kleren en streetstyle: dat was Men At Work in een notendop. De lampen van de vestiging in de Vijzelstraat gingen in 2018 definitief uit, want de keten ging failliet. Het leek even alsof er een doorstart mogelijk was, maar de onderhandelingen liepen op niets uit.

Man at Work in Arnhem.

V&D

Welke Arnhemmer kent hem niet, de oude V&D in Arnhem aan het Johnny van Doornplein 4. Inmiddels zit de Engelse keten TK Maxx in het pand. In de V&D kon je kiezen uit talloze merken, en warenhuis in deze vorm heeft Arnhem helaas niet meer. Gelukkig hebben we nog een aantal foto’s van de V&D, die bekijk je hier.

De oude V&D in Arnhem.

Miss Etam

Bij Miss Etam werd dameskleding in veel maten verkocht. Dat was niet anders bij het filiaal in de Kronenburgpassage in Arnhem. Helaas voor de vaste klanten ging het niet goed met FNG Groep, waar Miss Etam onder viel. In 2020 viel het doek voor het kledingmerk. Daarna werd het wel overgenomen, maar ging het als webshop verder.

Logo van Miss Etam.

De Bijenkorf

Dit luxe warenhuis was vroeger ook in Arnhem te vinden, maar nu zit de Bijenkorf alleen in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Amstelveen, Eindhoven, Rotterdam en Maastricht. In 2014 sloten de deuren van de Bijenkorf permanent en maakte Primark haar intrek in het pand in de Ketelstraat.

De oude Bijenkorf in Arnhem.

