Terwijl bezorger Mika (13) van deur tot deur ging in zijn krantenwijk, werd zijn fooienpotje gestolen

interview ‘Vidioot’ Duncan (38) wil heel graag een keer een echte klootzak spelen

ARNHEM - Hij heeft zo’n kop die je niet snel vergeet. Inmiddels is die kop zijn handelsmerk. Met zijn markante voorkomen siert Duncan ‘Vidioot’ Meijering (38) menig commercial in Nederland. En hoewel hij, inmiddels ook in het buitenland, aardig aan de weg timmert als acteur, lijkt die ene droom nog ver weg.

10 december